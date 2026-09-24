Turun, Harga Emas Antam Hari Ini 24 September Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam turun hari ini Kamis 24 September 2026.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis (24/9), pukul 08.46 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 25 ribu ke angka Rp 2.605.000 dari semula Rp 2.630.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) emas batangan Antam turun ke angka Rp 2.435.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya: