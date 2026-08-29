Turun ke Jalan, KNPI Riau Tagih Penanganan Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Musim Mas

jpnn.com, PEKANBARU - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau mendesak aparat penegak hukum memastikan dugaan kejahatan lingkungan yang menyeret PT Musim Mas diproses secara transparan dan tidak berhenti di tengah jalan.

Sebelumnya, KNPI Riau telah menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Tidak berhenti di sana, organisasi kepemudaan tersebut kemudian mendatangi Polda Riau untuk mempertanyakan secara langsung perkembangan penanganan perkara PT Musim Mas.

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Audiensi dengan jajaran Polda Riau digelar pada Jumat (28/8/2026).

Rombongan KNPI Riau dipimpin Ketua DPD KNPI Riau Fuad Santoso mengatakan pihaknya sudah melakukan aksi demo dan audiensi kepada Ditreskrimsus Polda Riau.

“Kedatanga kami ke Polda Riau menjadi bentuk pengawalan lanjutan setelah sebelumnya kami menyuarakan persoalan tersebut di Kejati Riau,” kata Fuad Sabtu (29/8).

KNPI ingin memperoleh kejelasan mengenai perkembangan proses hukum serta memastikan perkara dugaan pelanggaran lingkungan tersebut tetap berjalan sesuai ketentuan.

Fuad menegaskan pihaknya bukan untuk mengintervensi proses penyidikan.