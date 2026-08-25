Turun ke Jambi, Menhut: Seusai Perintah Presiden Prabowo, Saya Diminta ke Lapangan

jpnn.com, JAMBI - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni turun langsung ke Jambi untuk mengecek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini benar-benar dijalankan.

Hal itu disampaikan Menhut Raja Antoni saat memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan karhutla di Daops Manggala Agni Jambi, Selasa (25/8).

Menhut Raja Juli mengatakan dirinya diminta Presiden Prabowo untuk terus turun ke lapangan dan memastikan instruksi penanganan karhutla yang diberikan kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah benar-benar diimplementasikan.

“Sesuai dengan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto kepada saya, saya diminta untuk terus turun ke lapangan. Kemarin Pak Presiden ke Kalimantan Barat sebelumnya. Kemudian beliau perintahkan saya untuk mengecek kembali apakah perintah-perintah yang beliau sampaikan baik kepada K/L (Kementerian/Lembaga) di pusat maupun di daerah sudah diimplementasi atau belum, sudah dieksekusi atau belum,” kata Menhut.

Dalam rakor tersebut, Sekjen PSI itu menyebut dirinya akan mengecek satu per satu perintah Kepala Negara itu yang belum terlaksana untuk kemudian dipercepat pelaksanaannya.

Dia menekankan rapat koordinasi harus menghasilkan tindakan nyata di lapangan.

“Saya nanti akan cek kira-kira apa perintah beliau yang belum terlaksanakan. Ya, nanti satu per satu kami akselerasi agar, beliau selalu katakan, rapat itu produktif, jangan omon-omon saja. Jadi, apa yang diperintahkan, kami laksanakan,” ujarnya.

Menhut mengatakan di bawah perintah Presiden Prabowo pemerintah hadir di lapangan untuk masyarakat.