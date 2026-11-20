Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 1 Gram Rp2,5 Juta
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 20 November 2026 turun lagi. Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Jumat (20/11), menunjukkan harga emas Antam turun Rp11 ribu.
Semula harga emas Antam berada di angka Rp2.511.000, kini turun menjadi Rp2.500.000 per gram.
Adapun harga beli kembali (buyback) turut turun ke Rp2.145.000 per gram.
Ya, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Berikut daftar lengkap harga dasarnya:
Harga emas Antam turun lagi. Hari ini 1 gram jadi Rp2,5 juta. Cek daftar lengkap harga emas Antam hari ini.
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