Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 11 Agustus Jadi Sebegini Per Gram

Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 11 Agustus Jadi Sebegini Per Gram

Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 11 Agustus Jadi Sebegini Per Gram
Harga emas Antam hari ini Senin 11 Agustus 2025 turun. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas Antam hari ini, Senin 11 Agustus 2025.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (11/8), harga emas Antam mengalami penurunan.

Kali ini, harga emas Antam turun Rp 6.000 dari semula Rp 1.951.000 menjadi Rp 1.945.000 per gramnya.

Sementara, harga jual kembali (buyback) sebesar Rp 1.791.000 per gram. 

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

Harga emas Antam hari ini, Senin 11 Agustus 2025, kembali mengalami penurunan. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

