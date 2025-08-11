Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 11 Agustus Jadi Sebegini Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas Antam hari ini, Senin 11 Agustus 2025.
Dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (11/8), harga emas Antam mengalami penurunan.
Kali ini, harga emas Antam turun Rp 6.000 dari semula Rp 1.951.000 menjadi Rp 1.945.000 per gramnya.
Sementara, harga jual kembali (buyback) sebesar Rp 1.791.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:
Harga emas Antam hari ini, Senin 11 Agustus 2025, kembali mengalami penurunan. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Antan, UBS, dan Galeri24 Hari Ini Masih Stabil, Cek Daftar Lengkapnya
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 11 Agustus: Antam, Galeri24 dan UBS Stabil
- Harga Emas Hari Ini, Antam Anjlok, UBS Masih tertolong
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 10 Agustus: Antam Turun, UBS Naik Tipis, Galeri24 Stabil
- Harga Emas Antam Hari Ini 9 Agustus 2025 Turun, Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 9 Agustus 2025: UBS, Antam, Galeri24 Kompak Naik