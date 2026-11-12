Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 12 November Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam turun lagi.

Harga emas Antam hari ini turun Rp12 ribu.

Semula, harga emas Antam berada di posisi Rp2.530.000 per gram.

Hari ini harga emas Antam Rp2.518.000 per gram, sebagaimana dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Kamis (12/11), pukul 08.15 WIB.

Harga beli kembali (buyback) turut mengalami penurunan ke angka Rp2.316.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.