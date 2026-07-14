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Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 14 Juli Jadi Sebegini

Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 14 Juli Jadi Sebegini
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Harga emas Antam hari ini Selasa 14 Juli 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam lagi-lagi mengalami penurunan hari ini Selasa 14 Juli 2026.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Selasa (14/7), pukul 09.47 WIB menunjukkan harga emas Antam  mengalami penurunan dengan angka serupa seperti kemarin, yakni Rp20.000.

Semula, harga emas Antam Rp 2.635.000 dan kini menjadi Rp 2.615.000 per gram.

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Harga beli kembali (buyback) emas Antam turut turun menjadi Rp 2.352.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

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Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

Harga emas Antam lagi-lagi mengalami penurunan hari ini Selasa 14 Juli 2026. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

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