Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 20 Agustus Jadi Sebegini Per Gram
Rabu, 20 Agustus 2025 – 10:15 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini, Rabu 20 Agustus 2025.
Dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu (20/8), harga emas Antam mengalami penurunan Rp 7.000 menjadi Rp 1.890.000 dari semula Rp 1.897.000 per gram.
Sementara, harga jual kembali (buyback) sebesar Rp 1.736.000 per gram.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 995.000.
- ?Harga emas 1 gram: Rp 1.890.000.
- ?Harga emas 2 gram: Rp 3.720.000.
- ?Harga emas 3 gram: Rp 5.555.000.
Berikut update harga emas Antam hari ini, Rabu 20 Agustus 2025. Paling murah dijual dengan harga Rp 995.000 per gram.
