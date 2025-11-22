menu
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 22 November Jadi Sebegini Per Gram, Cek Daftarnya

Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 22 November Jadi Sebegini Per Gram, Cek Daftarnya

Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 22 November Jadi Sebegini Per Gram, Cek Daftarnya
Harga emas Antam hari ini Sabtu 22 November 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Sabtu 22 November 2025 turun lagi. Dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu (22/11), harga emas Antam turun turun Rp 7.000. Semula harga emas Antam Rp 2.348.000, dan kini menjadi Rp 2.341.000 per gram.

‎Harga jual kembali (buyback) turut turun ke angka Rp 2.202.000 per gram. Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.220.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.341.000

