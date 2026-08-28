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Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 28 Agustus Jadi Sebegini Per Gram, Cek Daftarnya

Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 28 Agustus Jadi Sebegini Per Gram, Cek Daftarnya
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Harga emas Antam hari ini Jumat 28 Agustus 2026 turun. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 28 Agustus 2026 turun lagi.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Jumat (28/8), pukul 09.08 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 5 ribu, dari  dari semula Rp 2.723.000 menjadi Rp 2.718.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) juga turun ke angka Rp 2.578.000 per gram. Namun demikian, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah

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Sebagaimana diketahui, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

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Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

Harga emas Antam hari ini Jumat 28 Agustus 2026 turun lagi, jadi sebegini per gram. Cek daftar terbarunya di sini.

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