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Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 5 Agustus Jadi Rp 2,599 Juta Per Gram

Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 5 Agustus Jadi Rp 2,599 Juta Per Gram
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Harga emas Antam hari ini Rabu 5 Agustus 2026 turun. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 5 Agustus 2026 turun.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu (5/8), pukul 09.10 WIB, harga emas Antam turun Rp 4 ribu.

Semula harga emas Antam berada di posisi Rp 2.603.000 per gram.

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Kini, harga emas Antam berada di posisi Rp 2.599.000 per gram, atau mengalami penurunan Rp 4 ribu.

Harga jual kembali atau buyback emas Antam berada di angka Rp 2.370.000 per gram.

Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

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Adapun setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 itu akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat buyback.

Harga emas Antam hari ini Rabu 5 Agustus 2026 turun, jadi Rp 2,599 juta per gram. Buyback angka Rp 2.370.000 per gram.

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