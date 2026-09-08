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Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 8 September Jadi Sebegini Per Gram, Cek Daftarnya

Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 8 September Jadi Sebegini Per Gram, Cek Daftarnya
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Update harga emas Antam hari ini Selasa 8 September 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 8 September 2026 turun lagi.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Selasa (8/9), pukul 09.01 WI menunjukkan harga emas Antam turun Rp 10 ribu ke angka Rp 2.627.000 dari semula Rp 2.637.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) juga turun ke angka Rp 2.480.000 per gram.

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Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

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Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

Harga emas Antam hari ini Selasa 7 September 2026 turun lagi. Cek daftar harga emas hari ini.

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