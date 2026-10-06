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Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini Jadi Rp 2,570 Juta Per Gram

Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini Jadi Rp 2,570 Juta Per Gram
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Harga emas Antam hari ini Selasa 6 Oktober 2026 turun. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 6 Oktober 2026 turun.

Dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Selasa (6/10), pukul 09.02 WIB, harga emas Antam turun Rp 10.000 ke angka Rp 2.570.000 dari semula Rp 2.580.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) turut turun, yakni ke angka Rp 2.376.000 per gram.

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Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

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Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

Hari ini, harga emas Antam turun Rp 10.000 ke angka Rp 2.570.000 dari semula Rp 2.580.000 per gram.

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