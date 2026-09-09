Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 2,610 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam turun lagi. Harga emas Antam hari ini Senin (9/9) turun Rp 17 ribu menjadi Rp 2.610.000 dari Rp 2.627.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) juga turun ke angka Rp 2.460.000 per gram, sebagaimana dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Rabu, pukul 09.13 WIB.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.355.000.