jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 18 November 2026.

Dikutip dari laman Pegadaian, Jakarta, Rabu (18/11), pukul 11.22 WIB, harga emas Galeri24, Antam, dan UBS kompak turun masing-masing ke angka Rp2.434.000, Rp2.552.000, dan Rp2.458.000 per gram.

Pada Selasa (17/11) kemarin, harga ketiga jenama emas tersebut masing-masing di Rp2.451.000, Rp2.553.000, dan Rp2.475.000 per gram.

Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.277.000