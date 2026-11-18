Turun Lagi, Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini
jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini Rabu 18 November 2026.
Dikutip dari laman Pegadaian, Jakarta, Rabu (18/11), pukul 11.22 WIB, harga emas Galeri24, Antam, dan UBS kompak turun masing-masing ke angka Rp2.434.000, Rp2.552.000, dan Rp2.458.000 per gram.
Pada Selasa (17/11) kemarin, harga ketiga jenama emas tersebut masing-masing di Rp2.451.000, Rp2.553.000, dan Rp2.475.000 per gram.
Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
0,5 gram: Rp1.277.000
Harga emas di Pegadaian kompak turun. Berikut daftar harga emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian hari ini.
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