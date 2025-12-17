menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Turun Lagi, Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini Per Gram

Turun Lagi, Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini Per Gram

Turun Lagi, Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini Per Gram
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pramuniaga menunjukkan produk emas batangan di Galeri 24 Pegadaian Cabang Ampenan, Mataram, NTB, Senin (28/10/2024). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc/aa.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 17 Desember 2025 kompak turun lagi.

Laman resmi Sahabat Pegadaian dikutip Rabu (17/12), menunjukkan dua produk buatan UBS dan Galeri24 mengalami penurunan harga.

Adapun harga jual emas Galeri24 turun dari awalnya Rp 2.501.000 menjadi Rp 2.494.000 per gram.

Baca Juga:

Kemudian, harga emas UBS turut turun dari semula Rp 2.548.000 menjadi Rp 2.537.000 per gram.

‎‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 17 Desember 2025 kompak turun lagi.  Cek daftarnya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI