Turun Langsung, Agustina Wilujeng Tinjau Lokasi Banjir di Kaligawe dan Muktiharjo Kidul

jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng meninjau langsung sejumlah titik banjir di wilayah Kaligawe dan Muktiharjo Kidul, pada Minggu (26/10) malam.

Agustina memastikan penanganan banjir berjalan cepat dan efektif, sekaligus mendengarkan langsung keluhan serta kebutuhan warga terdampak.

Agustina menyampaikan pemerintah kota terus berupaya melakukan langkah-langkah dalam mengatasi banjir, terutama di kawasan rawan seperti Kaligawe dan Genuk.

“Kami bergerak malam ini untuk memastikan pompa-pompa air berfungsi optimal dan tidak ada kendala teknis di lapangan. Semua jajaran siaga agar genangan bisa segera surut dan aktivitas warga kembali normal,” ujar Agustina Wilujeng.

Selain meninjau infrastruktur pengendali banjir seperti rumah pompa pasar waru dan saluran air, Wali Kota juga meninjau kondisi warga di sejumlah titik genangan. Dirinya menginstruksikan agar tim kesehatan dari Dinas Kesehatan terus memantau potensi penyakit pasca banjir dan memastikan ketersediaan layanan kesehatan serta obat-obatan di wilayah terdampak.

“Selain penanganan teknis, perhatian terhadap kesehatan warga juga penting. Kami pastikan kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, dan layanan kesehatan terpenuhi,” tambahnya.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota didampingi Asisten Ekonomi dan Kesra, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang, Endro Pudyo Martantono menegaskan bahwa pihaknya terus bersiaga 24 jam bersama tim gabungan.