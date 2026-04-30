Turun Minum, Bhayangkara FC Vs Persib Bandung 2-1

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG – Petahana Super League Persib Bandung tertinggal 1-2 pada babak pertama laga melawan Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4) malam WIB.

Pertemuan Bhayangkara FC vs Persib Bandung merupakan pertarungan penutup pekan ke-30.

Bhayangkara FC unggul dua gol di 45 menit pertama berkat Henri Doumbia di menit ke-6 dan Moussa Sidibe di menit ke-26.

Baca Juga: Bojan Hodak Ungkap Hal yang Bikin Bhayangkara FC Menakutkan bagi Persib Bandung

Dua gol Bhayangkara FC lahir lantaran lengahnya pertahanan Persib.

Maung Bandung membalas melalui gol Federico Barba di menit 45+2.

Persib memiliki sejumlah peluang emas, tetapi penampilan kiper Bhayangkara FC Aqil Savik bikin bintang tim tamu seperti Thom Haye dan Andrew Jung gigit jari.

Angka 2-1 di papan skor Stasion Sumpah Pemuda bertahan hingga turun minum.

Jika hasil itu bertahan sampai pertemuran rampung, maka Persib gagal kembali ke puncak, tak bisa menyalip Borneo FC Samarinda. (il/jpnn)