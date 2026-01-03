menu
Turun Minum: Borneo FC Vs PSM 0-1, Persija Kerepotan

Ilustrasi Super League. Foto: IG ileague

jpnn.com - JAKARTA – Tim papan atas Super League Persija Jakarta kerepotan membongkar pertahanan Persijap Jepara, pada babak pertama pertemuan kedua tim di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (3/1) sore WIB.

Persijap -yang sedang berkubang di zona merah, memberikan perlawanan ketat.

Hingga turun minum, tak ada gawang yang jebol. Kedua tim masih mandul. Skor 0-0.

Sementara itu, di waktu yang bersamaan, tim yang juga di 4 Besar; Borneo FC tertinggal 0-1 dari tamunya PSM Makassar.

Pada laga di Stadion Segiri itu, PSM mencetak gol lebih cepat melalui Alex Tank di menit ke-2.

Setelah tertinggal, Borneo FC lalu mengepung pertahanan tamunya, meski masih kesulitan mencatatkan shot on target.

Gol tercipta menjelang babak pertama selesai, gawang PSM kebobolan oleh sontekan penyerang Borneo FC, Vinicius.

Namun, berkat bantuan VAR, keadilan ditegakkan. Offside.

Sabar, pertandingan Persija vs Persijap dan Borneo FC vs PSM Makassar belum selesai.

