Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini 24 November Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Senin 24 November 2025, kembali mengalami penurunan.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (24/11), harga emas Antam turun tipis Rp 1.000, dari awalnya Rp 2.341.000 menjadi Rp 2.340.000 per gram.

Harga jual kembali pun mengalami penurunan. Hari ini, harga jual kembali turun ke angka Rp 2.201.000 per gram.

Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam, Senin: