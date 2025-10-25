Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini 25 Oktober Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam turun hari ini, Sabtu 25 Oktober 2025. Dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu (25/10), emas Antam mengalami penurunan harga jual Rp 4.000 menjadi Rp 2.350.000 dari semula Rp 2.354.000 per gram.

Adapun harga jual kembali atau buyback juga turun ke angka Rp 2.215.000 dari awalnya Rp 2.219.000 per gram.

Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.225.000.