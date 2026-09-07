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Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini 7 September Jadi Sebegini Per Gram

Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini 7 September Jadi Sebegini Per Gram
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Harga emas Antam hari ini Senin 9 September 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 7 September 2026 turun tipis.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Senin (7/9), pukul 09.10 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun tipis Rp 3 ribu ke angka Rp 2.637.000 dari semula Rp 2.640.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) juga turun ke angka Rp 2.490.000 per gram.

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Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

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Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

Harga emas Antam hari ini Senin 7 September 2026 turun tipis, jadi sebegini per gram.

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