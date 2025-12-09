menu
Turunkan Berat Badan dengan Mengonsumsi 3 Minuman Hangat Ini

Turunkan Berat Badan dengan Mengonsumsi 3 Minuman Hangat Ini
Ilustrasi Teh Hijau. Foto: Yahoo Health

jpnn.com, JAKARTA - SETIAP orang ingin memiliki berat badan ideal dengan alasan yang berbeda.

Ada yang ingin menurunkan berat badan dengan alasan kesehatan.

Ada juga yang ingin menurunkan berat badan dengan alasan ingin meningkatkan penampilan.

Salah satu cara yang bisa membantu proses penurunan berat badan makin cepat ialah dengan mengonsumsi minuman hangat.

Manjakan diri dengan hangatnya minuman sehat yang mendukung rutinitas penurunan berat badan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh hijau

Minum 1 cangkir teh hijau menghadirkan kehangatan di musim dingin.

Teh herbal ini dikatakan memiliki senyawa yang sangat membantu mengurangi berat badan.

Ada beberapa jenis minuman hangat yang bisa membantu menurunkan berat badan dengan cepat dan salah satunya ialah air adas.

