Turunkan Berat Badan dengan Mengonsumsi 3 Minuman Ini

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal merupakan impian setiap wanita.

Manjakan diri dengan hangatnya minuman sehat yang mendukung rutinitas penurunan berat badan.

Berikut minuman untuk menurunkan berat badan, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh hijau

Minum 1 cangkir teh hijau menghadirkan kehangatan di musim dingin.

Teh herbal ini dikatakan memiliki senyawa yang sangat membantu menurunkan berat badan.

Ini mengandung enzim ECGC dan kafein yang membantu pemecahan lemak.

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Mengonsumsi teh hijau meningkatkan metabolisme dan mendukung perjalanan penurunan berat badan.

2. Air adas

Air adas mengurangi nafsu makan dan mengidam makanan di musim dingin.