Turunkan Berat Badan dengan Mengonsumsi 7 Makanan Musim Dingin Ini

Sup ayam. Foto: bedbathandbeyond

jpnn.com, JAKARTA - TIDAK ada kata mudah saat Anda menurunkan berat badan.

Diperlukan usaha keras jika Anda ingin mencapai berat badan ideal.

Menemukan keseimbangan yang tepat antara menurunkan berat badan dan menikmati makanan lezat bisa terasa seperti perjuangan yang tiada akhir.

Dengan banyaknya diet dan tips penurunan berat badan yang beredar di internet, tidak mengherankan jika banyak orang merasa kewalahan dan tidak yakin tentang apa yang harus dimakan.

Musim ini, fokuslah pada makanan musim dingin ini untuk menurunkan berat badan yang tidak hanya sehat, tetapi juga lezat.

Namun jangan khawatir, selain mendukung perjalanan penurunan berat badan Anda, makanan ini juga bisa memperkuat kekebalan tubuh dan melindungi kamu dari pilek dan flu musiman.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Ubi jalar

Ubi jalar adalah salah satu makanan musim dingin terbaik untuk menurunkan berat badan dan sangat lezat.

Ada beberapa jenis makanan musim dingin yang bisa membantu menurunkan berat badan dengan mudah dan salah satunya adalah gandum.

