Turunkan Berat Badan dengan Mengonsumsi 8 Makanan Kaya Antioksidan Ini
jpnn.com, JAKARTA - ANTIOKSIDAN, Anda pasti sering mendengar kata yang satu ini.
Antioksidan adalah senyawa alami yang membantu melindungi tubuh Anda dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas yang bisa membahayakan sel, DNA, dan jaringan kamu.
Dengan menetralkan radikal bebas, antioksidan mendukung kesehatan Anda secara keseluruhan dan membantu menjaga tubuh kamu berfungsi dengan baik.
Ada beberapa jenis antioksidan seperti vitamin C dan E, karotenoid, mineral, flavonoid, dan polifenol.
Mereka bisa ditemukan dalam banyak makanan seperti beri, sayuran, rempah-rempah, kacang-kacangan, biji-bijian, dan minuman.
Makanan dan minuman ini tidak hanya meningkatkan metabolisme dan melawan peradangan, tetapi juga membantu mencegah penambahan berat badan dengan mengurangi stres oksidatif.
Jadi, jika Anda ingin menurunkan berat badan dan tetap sehat, sekarang saatnya untuk menambahkan makanan kaya antioksidan ini untuk menurunkan berat badan ke dalam diet kamu.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang kaya akan kandungan antioksidan dan bisa membantu menurunkan berat badan.
