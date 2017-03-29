Turunkan Berat Badan dengan Rutin Minum 5 Teh Herbal Ini

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH rutin mengonsumsi teh bisa membantu menurunkan berat badan?

Teh dinikmati di seluruh dunia dan merupakan salah satu minuman tertua yang dikenal manusia.

Minum teh dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, seperti melindungi sel dari kerusakan, mengurangi risiko penyakit jantung, dan manajemen berat badan.

Faktanya, Anda yang sadar kalori akan senang mengetahui bahwa teh membantu pencernaan dan mengurangi lemak perut.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Teh hijau

Jenis teh herbal yang terkenal ini memberikan banyak manfaat kesehatan.

Teh hijau membantu menurunkan berat badan karena memiliki konsentrasi katekin yang tinggi dan antioksidan alami yang meningkatkan metabolisme dan meningkatkan pembakaran lemak.

Sebuah studi yang diterbitkan oleh National Library of Medicine menemukan bahwa orang yang minum teh hijau kehilangan berat badan 3,3 kg lebih banyak daripada kelompok plasebo.