Turunkan Berat Badan Secara Alami dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan ideal merupakan impian setiap wanita. Hal ini karena memiliki berat badan yang ideal bisa meningkatkan kesehatan.
Anda bisa menurunkan berat badan dengan rutin olahraga, diet, dan mengonsumsi berbagai makanan sehat.
Biasanya makanan ini rendah kalori, kaya serat, protein, dan nutrisi penting yang mendukung proses pembakaran lemak.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Buncis
Mengonsumsi buncis sangat efektif untuk menurunkan berat badan.
Satu cangkir buncis yang dimasak mengandung 3,8 g serat yang mengenyangkan, 2,2 g protein, dan 37 kalori.
Taburi buncis dengan bawang putih, minyak zaitun, dan merica, lalu panggang selama sekitar 25 menit dalam oven.
2. Kubis
Kamu mungkin pernah mendengar tentang diet sup kubis selama seminggu.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menurunkan berat badan secara alami dan salah satunya ialah kacang edamame.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Makanan Pemicu Perut Kembung yang Harus Anda Hindari
- 8 Manfaat Kacang Merah, Cocok Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini
- 3 Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh yang Wajib Anda Konsumsi
- Cegah Depresi dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini
- 3 Makanan untuk Daya Tahan Tubuh yang Lebih Baik
- Jaga Kesehatan Mulut dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini