Turunkan Gula Darah dengan 3 Cara Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kadar gula darah tetap stabil wajib Anda lakukan agar tehindari dari serangan penyakit diabetes.

Gula darah tinggi bisa merusak organ, pembuluh darah, dan sistem saraf.

Berikut beberapa cara alami menurunkan gula darah, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga: Jaga Kadar Gula Darah Tetap Stabil dengan Mengonsumsi 4 Makanan Ini

1. Makan Karbohidrat di Akhir

Cara Anda menyusun urutan makanan di piring ternyata memengaruhi kadar gula darah setelah makan.

Penelitian menunjukkan bahwa makan karbohidrat terakhir, setelah sayuran dan protein, bisa menurunkan lonjakan gula darah secara signifikan.

Dengan urutan ini, tubuh mencerna gula lebih lambat, sehingga kadar glukosa tetap stabil.

Baca Juga: Obati Jerawat dengan 4 Cara Alami Ini

2. Tambahkan Serat Larut

Serat larut merupakan jenis serat yang larut dalam air dan membentuk gel di saluran pencernaan.

Gel ini memperlambat pencernaan dan penyerapan gula, sehingga mencegah lonjakan gula darah setelah makan.