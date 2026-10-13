Turunkan Gula Darah dengan 3 Cara Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kadar gula darah tetap stabil wajib Anda lakukan agar tehindari dari serangan penyakit diabetes.
Gula darah tinggi bisa merusak organ, pembuluh darah, dan sistem saraf.
Berikut beberapa cara alami menurunkan gula darah, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Makan Karbohidrat di Akhir
Cara Anda menyusun urutan makanan di piring ternyata memengaruhi kadar gula darah setelah makan.
Penelitian menunjukkan bahwa makan karbohidrat terakhir, setelah sayuran dan protein, bisa menurunkan lonjakan gula darah secara signifikan.
Dengan urutan ini, tubuh mencerna gula lebih lambat, sehingga kadar glukosa tetap stabil.
2. Tambahkan Serat Larut
Serat larut merupakan jenis serat yang larut dalam air dan membentuk gel di saluran pencernaan.
Gel ini memperlambat pencernaan dan penyerapan gula, sehingga mencegah lonjakan gula darah setelah makan.
Ada beberapa cara alami yang bisa Anda lakukan untuk menurunkan gula darah dan salah satunya ialah puasa intermiten.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Manfaat Bunga Kembang Sepatu, Turunkan Risiko Kanker Kulit
- 6 Manfaat Beras Merah, Baik untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi
- 4 Khasiat Jagung untuk Menurunkan Berat Badan
- 5 Manfaat Jeruk Nipis, Wanita Pasti Suka
- 3 Manfaat Rutin Minum Air Jahe Hangat yang Luar Biasa
- 5 Manfaat Kacang Polong, Bantu Turunkan Gula Darah