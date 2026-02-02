Turunkan Gula Darah dengan Mengonsumsi 7 Buah Kering Ini

jpnn.com, JAKARTA - GULA darah yang meningkat terlalu tinggi bisa membuat Anda rentan terkena diabetes.

Untuk menurunkan gula darah, ada hal mudah yang bisa Anda lakukan.

Misalnya dengan mengonsumsi buah kering. Faktanya, buah-buahan kering tertentu, bila dikonsumsi dalam jumlah sedang, bisa membantu menstabilkan gula darah dan menawarkan banyak manfaat kesehatan.

Menurut American Diabetes Association (ADA), memasukkan makanan kaya serat dan antioksidan seperti kacang-kacangan dan biji-bijian ke dalam makanan Anda bisa secara signifikan membantu pengendalian glikemik.

Buah-buahan kering merupakan sumber nutrisi, serat, dan lemak sehat yang terkonsentrasi.

Banyak dari makanan tersebut memiliki indeks glikemik (GI) yang rendah, yang berarti menyebabkan kenaikan gula darah secara perlahan dan stabil.

Dikombinasikan dengan kontrol porsi dan pola makan yang sehat, makanan ini bisa membantu mendukung kadar gula darah yang lebih baik.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip Doctor.ndtv.com.