Turunkan Kadar Asam Urat Tinggi dengan Mengonsumsi 6 Makanan Ini
jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang orang dewasa.
Kadar asam urat sangat penting bagi kerja tubuh kita secara keseluruhan.
Kadar ini menunjukkan seberapa baik zat yang dikenal sebagai purin dipecah.
Purin ditemukan dalam beberapa makanan dan juga diproduksi dalam tubuh.
Sebagian besar asam urat ini mengalir ke ginjal dan dikeluarkan melalui urin.
Namun, jika tubuh Anda memproduksi terlalu banyak asam urat, maka ini bisa menjadi masalah.
Untuk mengurangi kadar asam urat, mengonsumsi makanan yang tepat adalah suatu keharusan.
Hal ini juga berlaku untuk penyakit seperti asam urat, di mana mengonsumsi makanan untuk mengurangi asam urat bisa memberikan sedikit kelegaan.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menurunkan kadar asam urat tinggi dengan cepat dan salah satunya adalah buah ceri.
