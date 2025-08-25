Turunkan Kadar Kolesterol dengan Mengonsumsi 4 Jus Buah Ini

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu penyakit yang cukup berbahay.

Anda bisa mengatasi kolesterol tinggi dengan mengonsumsi beberapa jus buah.

Tak hanya itu, menambahkan jus dalam diet harian juga membantu menurunkan kolesterol, mengurangi penumpukan plak di arteri dan menurunkan risiko tekena penyakit jantung atau pun kolesterol.

Kadar kolesterol tubuh harus tetap dijaga keseimbangannya demi memiliki tubuh yang sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit berbahaya.

Untuk itu, ada beberapa jenis minuman yang diyakini bisa bantu meredakan kolesterol.

Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus pisang

Jus pisang juga bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh.

Hal itu karena pisang mengandung serat yang cukup tinggi. Pisang juga bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan karena bisa membuat kita merasa kenyang lebih lama.