menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Turunkan Kolesterol dengan Mengonsumsi 3 Suplemen Ini

Turunkan Kolesterol dengan Mengonsumsi 3 Suplemen Ini

Turunkan Kolesterol dengan Mengonsumsi 3 Suplemen Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Biji rami. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL merupakan salah satu penyakit yang cukup berbahaya.

Kolesterol yang meningkat secara drastis bisa membuat Anda terserang beberapa penyakit.

Kolesterol memang dibutuhkan, tetapi kadar yang tinggi, terutama kolesterol LDL, bisa meningkatkan risiko penyakit jantung.

Baca Juga:

Ada beberapa suplemen yang bisa membantu menurunkan kolesterol.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Berberin

Berberin adalah suplemen makanan yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok.

Baca Juga:

Berberin diperoleh dari bagian tanaman tertentu, seperti goldenseal, dan dibuat menjadi zat yang bisa dimakan.

Berberin telah terbukti mengurangi kolesterol LDL dan trigliserida.

Ada beberapa jenis suplemen yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dengan mudah dan salah satunya ialah biji rami.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI