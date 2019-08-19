menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Turunkan Risiko Serangan Kanker dengan Rutin Mengonsumsi 7 Makanan Super Ini

Turunkan Risiko Serangan Kanker dengan Rutin Mengonsumsi 7 Makanan Super Ini

Turunkan Risiko Serangan Kanker dengan Rutin Mengonsumsi 7 Makanan Super Ini
Biji rami. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - KANKER merupakan salah satu penyakit mematikan yang sangat ditakuti.

Meskipun kanker tidak bisa sepenuhnya dicegah, perubahan pola makan membantu menurunkan risiko.

Hal ini terjadi karena makanan tertentu memiliki sifat antiradang, antioksidan, dan peningkat kekebalan tubuh yang kuat yang membantu melindungi sel-sel Anda dari kerusakan.

Pola makan yang kaya serat, vitamin, dan fitonutrien bisa membantu menetralkan radikal bebas, mengurangi peradangan, dan mendukung detoksifikasi.

Semua faktor ini bisa membantu menurunkan risiko kanker.

Banyak makanan super yang kita konsumsi setiap hari mengandung senyawa bioaktif yang melawan stres oksidatif, mengatur pertumbuhan sel, dan meningkatkan kesehatan usus, yang semuanya membantu menurunkan risiko kanker.

Tambahkan makanan super yang tercantum di bawah ini ke dalam makanan harian Anda sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko kanker.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

Ada beberapa jenis makanan super yang bisa menurunkan risiko Anda terserang penyakit kanker dan salah satunya adalah tentu saja saffron.

