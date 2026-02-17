Turunkan Risiko Serangan Kanker Payudara dengan 8 Cara Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - KANKER merupakan salah satu penyakit paling mematikan di dunia.
Salah satu jenis kanker yang paling banyak menyerang wanita adalah kanker payudara.
Kanker payudara telah muncul sebagai masalah kesehatan masyarakat yang signifikan secara global.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kanker payudara menyebabkan 670.000 kematian secara global pada tahun 2022.
Meskipun kerusakan DNA dan mutasi genetik (seperti BRCA1 dan BRCA2) bisa menyebabkan kanker payudara, gaya hidup juga memainkan peran penting.
Penelitian menunjukkan bahwa merokok, konsumsi alkohol berat, paparan estrogen, dan pola makan tertentu bisa meningkatkan risiko kanker payudara.
Beberapa faktor risiko berada di luar kendali seperti genetika.
Namun, pilihan gaya hidup yang memengaruhi risiko kanker payudara bisa diubah.
Ada beberapa cara alami yang bisa Anda lakukan untuk menurunkan risiko serangan kanker payudara dan salah satunya adalah makan dengan benar.
