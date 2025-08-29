menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Turut Berduka, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 70 Juta ke Keluarga Affan Kurniawan

Turut Berduka, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 70 Juta ke Keluarga Affan Kurniawan

Turut Berduka, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 70 Juta ke Keluarga Affan Kurniawan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro saat secara simbolis menyerahkan santunan total sebesar Rp 70 juta kepada keluarga ojol Affan Kurniawan, Jumat (29/8). Foto: Dokumentasi BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com, JAKARTA - Duka mendalam menyelimuti keluarga besar pekerja Indonesia.

Affan Kurniawan, seorang driver ojek online sekaligus peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan berpulang saat tengah menjalankan tugas mengantarkan pesanan pelanggan.

Almarhum terjebak dalam aksi unjuk rasa yang terjadi di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8) malam.

Baca Juga:

Berdasarkan data resmi dari GoTo Group, almarhum tercatat masih berstatus mitra aktif dan tengah 'on bid' atau menunggu pesanan saat musibah menimpanya.

Aktivitas terakhirnya terekam pada pukul 19.40 WIB, ketika sedang menjalankan pekerjaan untuk mencari nafkah.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro yang datang memberikan dukungan langsung di kediaman ahli waris atau keluarga almarhum Affan Kurniawan menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan.

Baca Juga:

“Kami, keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya saudara kita, almarhum Affan Kurniawan. Beliau adalah pejuang nafkah, yang meninggalkan rumah dengan niat tulus mencari rezeki bagi keluarga. Kehilangan ini tentu berat dan menjadi luka bagi kita semua,” kata Pramudya dalam keterangannya, Jumat (29/8).

Lebih lanjut Pramudya menyampaikan Affan Kurniawan semasa hidupnya merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, sehingga atas peristiwa tersebut, almarhum Affan memiliki hak yang akan diberikan kepada ahli waris atau keluarganya.

BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kepada keluarga Affan Kurniawan, ojol yang meninggal saat sedang mencari nafkah

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co