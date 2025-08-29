Turut Berduka, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 70 Juta ke Keluarga Affan Kurniawan

jpnn.com, JAKARTA - Duka mendalam menyelimuti keluarga besar pekerja Indonesia.

Affan Kurniawan, seorang driver ojek online sekaligus peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan berpulang saat tengah menjalankan tugas mengantarkan pesanan pelanggan.

Almarhum terjebak dalam aksi unjuk rasa yang terjadi di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8) malam.

Berdasarkan data resmi dari GoTo Group, almarhum tercatat masih berstatus mitra aktif dan tengah 'on bid' atau menunggu pesanan saat musibah menimpanya.

Aktivitas terakhirnya terekam pada pukul 19.40 WIB, ketika sedang menjalankan pekerjaan untuk mencari nafkah.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro yang datang memberikan dukungan langsung di kediaman ahli waris atau keluarga almarhum Affan Kurniawan menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan.

“Kami, keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya saudara kita, almarhum Affan Kurniawan. Beliau adalah pejuang nafkah, yang meninggalkan rumah dengan niat tulus mencari rezeki bagi keluarga. Kehilangan ini tentu berat dan menjadi luka bagi kita semua,” kata Pramudya dalam keterangannya, Jumat (29/8).

Lebih lanjut Pramudya menyampaikan Affan Kurniawan semasa hidupnya merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, sehingga atas peristiwa tersebut, almarhum Affan memiliki hak yang akan diberikan kepada ahli waris atau keluarganya.