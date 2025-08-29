menu
Turut Berduka, Denny Sumargo Peluk Keluarga Pengemudi Ojol yang Tewas Dilindas Rantis Brimob

Denny Sumargo. Foto: Instagram/sumargodenny

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Denny Sumargo menyampaikan rasa duka mendalam atas tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan dalam sebuah aksi demonstrasi, Kamis (28/8).

Insiden tragis ini menyisakan kesedihan bagi keluarga korban dan masyarakat luas.

Tak hanya berhenti pada pernyataan belasungkawa, Denny Sumargo secara langsung menghampiri keluarga almarhum Affan Kurniawan.

Dalam video yang dibagikan melalui akunnya di Instagram, Denny Sumargo melakukan kunjungan ke rumah sakit tempat jenazah Affan disemayamkan.

Bapak satu anak tersebut terlihat berusaha memberikan dukungan moral dan menguatkan kerabat yang tengah dilanda kesedihan mendalam.

Denny Sumargo, yang mengenakan jaket hitam dan topi putih, terlihat berupaya menenangkan suasana.

Pria yang akrab disapa Densu tersebut berbicara dengan lembut kepada keluarga Affan, mencoba meredakan kesedihan mereka.

Dalam rekaman tersebut juga terlihat seorang ibu yang terus-menerus menitikkan air mata.

Turut berduka, Denny Sumargo menjenguk dan memeluk keluarga pengemudi ojek online yang tewas saat aksi demo.

