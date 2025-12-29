Turut Berduka, Hashim Djojohadikusumo Bantu Panti Jompo yang Terbakar di Manado

jpnn.com, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi Hashim Djojohadikusumo kembali memberikan bantuan kemanusiaan untuk pembangunan Panti Werdha Damai di Ranomuut, Manado, Sulawesi Utara yang alami kebakaran hebat.

Adik Presiden Prabowo Subianto itu memberikan bantuan kemanusiaan senilai Rp 250 juta untuk pembangunan kembali Panti Werdha Damai yang dilahap si jago merah pada Minggu (28/12).

Bantuan tersebut diserahkan kepada pihak panti melalui Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara, Recky Langie.

Selanjutnya, donasi akan ditransfer langsung ke rekening yayasan panti guna meringankan kerugian serta mendukung proses pembangunan kembali gedung panti yang terdampak kebakaran.

Recky menjelaskan bantuan kemanusiaan ini merupakan wujud nyata kepedulian pribadi Hashim Djojohadikusumo kepada warga Sulawesi Utara, sekaligus bentuk empati mendalam atas tragedi kebakaran yang merenggut 16 korban jiwa sebagian besar merupakan lanjut usia penghuni panti.

“Pak Hashim turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya para lansia atas peristiwa ini. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban yayasan, serta mempercepat proses pemulihan dan pembangunan kembali panti,” kata Recky melalui keterangannya pada Senin (29/12).

Selain itu, Recky menyampaikan Hashim selaku Pimpinan Arsari Group berharap peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

Terpenting, kata dia, keselamatan dan perlindungan bagi para lansia di panti sosial harus jadi catatan khusus.