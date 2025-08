Turut Memajukan Perekonomian, Pegadaian Raih Penghargaan Performance Excellence Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih penghargaan Performance Excellence Award dalam kategori Excellence in Microfinance and Financial Inclusion di ajang The Best Investortrust Companies 2025.

Penghargaan ini diberikan oleh Investortrust sebagai bentuk apresiasi atas kinerja luar biasa dan kontribusi perusahaan dalam memajukan perekonomian nasional, pada Kamis (31/7).

The Best Investortrust Companies 2025 memberikan pengakuan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan pertumbuhan kinerja yang solid, inovasi yang signifikan, digitalisasi proses bisnis, serta inisiatif kuat dalam penerapan aspek Environmental, Social and Governance (ESG).

“Kami berterima kasih kepada Investortrust atas apresiasi ini. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kerja keras seluruh Insan Pegadaian yang secara konsisten berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik. Penghargaan ini juga menjadi bukti nyata keberhasilan strategi kami dalam memperluas jangkauan layanan mikro dan inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri,” ujar Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan.

Damar menambahkan penghargaan ini memotivasi Pegadaian untuk terus berinovasi dan meningkatkan digitalisasi dalam produk dan layanannya.

Hal ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat, terutama pelaku UMKM dan segmen mikro, terhadap pembiayaan yang aman, mudah, dan terpercaya.

Pegadaian terus menunjukkan komitmennya melalui berbagai program dan layanan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, seperti produk pembiayaan mikro, hingga program pembinaan UMKM, seperti GadePreneur dan The Gade Sociopreneur.

Penghargaan ini semakin menegaskan posisi Pegadaian sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.