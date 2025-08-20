Turut Membina Atlet Muda, PalmCo Konsisten Mendukung Hadirnya Piala Kemerdekaan

jpnn.com, JAKARTA - Sub Holding PTPN III, PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menjadi salah satu pendukung terselenggaranya Piala Kemerdekaan 2025 yang sukses dihelat oleh PSSI pada pertengahan Agustus, setelah sempat vakum hampir 3 dekade terakhir pada 2008 lalu.

Perusahaan perkebunan pelat merah itu menjadi salah satu sponsor utama pertandingan sepakbola kelompok umur yang berlangsung di Sumatera Utara pada 12–18 Agustus 2025 kemarin.

Dukungan PalmCo untuk Piala Kemerdekaan menjadi kelanjutan dari konsistensi perusahaan dalam pembinaan atlet muda.

“Terima kasih kepada PSSI yang telah mengajak kami untuk bersama-sama menghadirkan kembali turnamen yang dulu menjadi kebanggaan kita bersama di setiap momen hari kemerdekaan RI,” ujar Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa.

Piala kemerdekaan kali ini tidak hanya menjadi turnamen sepak bola yang diadakan oleh PSSI dalam memeriahkan HUT RI, tetapi juga sekaligus menjadi ajang prestisius untuk pembinaan atlet muda sepakbola nasional.

Ada empat tim nasional kelompok umur, yakni Indonesia U-17, Tajikistan U-17, Mali U-17, dan Uzbekistan U-17 yang ikut berlomba.

Indonesia kemudian berhasil menjadi runner up setelah harus mengakui keunggulan Mali di final dengan skor 1-2 untuk U17 Mali.

“Selamat untuk Timnas U-17! Kami yakin raihan ini tidak akan mengendurkan tapi menjadi motivasi kawan-kawan untuk menyabet juara kedepannya,” harapnya.