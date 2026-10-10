Turut Menguatkan Kemandirian Ekonomi Desa, MHU Raih Mata Lokal Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Multi Harapan Utama (MHU), anak usaha MMS Group Indonesia (MMSGI) meraih penghargaan Best Stewardship in Growing an Economy from Within dalam kategori Economy & Livelihoods pada Mata Lokal Award 2026.

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan MHU dalam memperkuat BUMDes Payang Sejahtera sebagai penggerak ekonomi masyarakat Desa Sungai Payang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Mengusung tema Restore Indonesia: Taking Care of What Sustains Us, ajang ini menyoroti pentingnya menjaga dan memperkuat berbagai fondasi yang mendukung keberlanjutan pembangunan Indonesia.

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Sejak 2017, MHU menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya berfokus pada bantuan usaha dan permodalan, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan peluang ekonomi produktif.

Melalui pendampingan tersebut, BUMDes Payang Sejahtera berkembang menjadi lembaga ekonomi desa dengan 14 unit usaha di berbagai sektor, antara lain jasa boga, transportasi, pengelolaan perkebunan, penyediaan air bersih, perikanan, konstruksi, serta layanan pendukung operasional perusahaan.

Presiden Direktur MHU Kemal Djamil Siregar menyampaikan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya bersama perusahaan dan masyarakatdalam membangun fondasi ekonomi desa yang semakinmandiri.

“Kami percaya keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak diukur dari seberapa besar bantuan yang diberikan, tetapi dari kemampuan masyarakat untuk terus berkembang secara mandiri. Melalui BUMDes Payang Sejahtera, kami ingin mendorong masyarakat menjadi pelaku utama pertumbuhan ekonomi di desanya sendiri,” ujar Kemal.

Untuk mendukung keberlanjutan program, MHU secara konsisten memperkuat kapasitas pengelola BUMDes melalui pelatihan, sertifikasi, bimbingan teknis, dan studi tiru.