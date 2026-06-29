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Turuti Kemauan Ukraina, Putin Sebut Rusia Akan Hentikan Serangan

Turuti Kemauan Ukraina, Putin Sebut Rusia Akan Hentikan Serangan
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Vladimir Putin. Foto; AFP

jpnn.com, MOSKOW - Rusia telah menerima sejumlah usulan dari Ukraina untuk menghentikan serangan jarak jauh, kata Presiden Rusia Vladimir Putin, Minggu (28/6).

"Ada juga usulan-usulan baru, dan saya siap menyebutkan beberapa di antaranya. Misalnya, menghentikan serangan jarak jauh ke dalam wilayah masing-masing pihak," kata Putin kepada jurnalis Rusia.

"Jelas mengapa usulan ini diajukan, karena serangan balasan kami ke wilayah Ukraina lebih jauh ke dalam, lebih kuat, lebih terasa dampaknya, dan, terus terang, lebih menghancurkan sehingga menimbulkan konsekuensi yang benar-benar serius bagi rezim di Kiev," kata Putin.

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Ia juga mengungkapkan adanya usulan agar operasi tempur hanya dilakukan di empat wilayah — Wilayah Kherson, Wilayah Zaporizhzhia, Republik Rakyat Donetsk, dan Republik Rakyat Luhansk —  dan menghentikan operasi tempur di seluruh wilayah lainnya.

Putin mengatakan kontak mengenai penyelesaian konflik di Ukraina masih berlangsung melalui beberapa jalur komunikasi.

"Ya, memang benar, kontak tersebut ada dan telah terjalin melalui beberapa arah serta beberapa saluran. Saya menganggap itu bukan rahasia," katanya.

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Ia menambahkan bahwa Rusia mempertimbangkan dengan cermat setiap usulan yang datang dari Ukraina.

"Mengingat kekurangan personel yang sangat parah di angkatan bersenjata Ukraina, tampaknya mereka percaya bahwa hal ini bisa menjadi penyelamat bagi mereka. Namun, menyelamatkan rezim di Kiev bukanlah bagian dari rencana kami," kata Putin. (ant/dil/jpnn)

Putin mengatakan kontak mengenai penyelesaian konflik di Ukraina masih berlangsung melalui beberapa jalur komunikasi


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA
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