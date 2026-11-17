jpnn.com, EMPAT LAWANG - Seorang petani berinisial J (42) tewas setelah menjadi korban penusukan di Desa Sukakaya, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AA (47) yang diduga terlibat dalam penusukan hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul 09.30 WIB.

Korban yang sehari-hari bekerja sebagai petani saat itu sedang bersama tiga orang rekannya memasang tiang tenda untuk persiapan acara 40 harian di Desa Sukakaya.

Saat korban sedang memegang dan menurunkan tangga, seorang pria yang sebelumnya duduk di pondok tidak jauh dari lokasi tiba-tiba menghampiri dan melakukan penusukan terhadap korban dari arah samping.

Setelah melakukan aksinya, terduga pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian.

Rekan-rekan korban yang menyaksikan peristiwa tersebut segera memberikan pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Namun, nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.