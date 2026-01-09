Tutup 2025 Dengan Kinerja Positif, Pertamina Patra Niaga Siap Menapaki 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menutup 2025 dengan pencapaian positif dan siap menapaki 2026 dengan memperkuat peran strategisnya dalam menjaga ketahanan energi, pemerataan layanan, serta percepatan inovasi energi berkelanjutan.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menyampaikan capaian sepanjang 2025 menjadi fondasi penting dalam memastikan energi tetap hadir secara andal bagi masyarakat.

“Sepanjang 2025, Pertamina Patra Niaga berupaya memastikan energi hadir merata dari Sabang sampai Merauke serta berkelanjutan. Kinerja distribusi BBM dan LPG yang terjaga, penguatan infrastruktur, serta pengembangan energi ramah lingkungan menjadi fondasi utama kami untuk melangkah ke tahun 2026,” ujar Mars Ega.

Sepanjang 2025, Pertamina Patra Niaga menjalankan penugasan negara dengan menjaga realisasi penyaluran BBM subsidi tetap sesuai dengan kuota dan ketentuan pemerintah.

Realisasi penyaluran BBM Subsidi Solar mencapai 98,7%, Minyak Tanah tercatat 97,6%, sementara Pertalite terealisasi sebesar 90,1% dari kuota nasional.

Di luar penugasan subsidi, Pertamina Patra Niaga juga memastikan layanan BBM non-subsidi berjalan optimal, termasuk pemenuhan kebutuhan energi untuk SPBU swasta sebagai bagian dari penguatan ekosistem distribusi energi nasional.

Konsumsi BBM non-subsidi, menunjukkan tren pertumbuhan positif. Dimana jika dibandingkan realisasi konsumsi 2024, realisasi konsumsi Pertamax naik 20%, Pertamax Turbo naik 75%, Dexlite naik 11% dan Pertamina Dex naik 36%.

Bahkan pada 2025, konsumsi BBM Non-Subsidi khususnya BBM ramah lingkungan, Pertamax Green 95 naik hingga 117% didukung dengan perluasan jaringan outlet Pertamax Green 95 yang bertambah hingga 71 outlet, sehingga total outlet Pertamax Green 95 saat ini sebanyak 177 SPBU, seiring meningkatnya permintaan konsumen dan perluasan titik layanan di berbagai wilayah strategis.