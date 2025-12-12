Tutup 2025 dengan Rasa Syukur, Acha Septriasa: Traumatik, Tetapi Juga Membangun

jpnn.com, JAKARTA - Bagi Acha Septriasa, 2025 merupakan tahun yang berwarna. Berbagai hal mewarnai perjalanan sang aktris.

Mulai dari perceraiannya dengan mantan suami yang mengejutkan publik, hingga peluncuran perusahaan media yang menandai perjalanan baru karier Acha Septriasa.

Dia, bahkan menyebut tahun ini sebagai tahun yang traumatik, tetapi juga membangun mental dan dirinya.

"2025 ini saya bersyukur banget sudah hampir selesai, karena ini tahun yang sangat traumatik buat saya, jujur saja. Tetapi juga tahun yang sangat membangun," ujar Acha Septriasa di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Rabu (10/12).

Dia juga menyebut bahwa 2025 merupakan tahun yang membangun bagi dirinya.

Alasannya, ada banyak ide baru hingga ladang rezeki baru untuknya.

"Karena memang ternyata banyak ide-ide baru, banyak pemikiran-pemikiran baru, banyak launching perusahaan baru, ada launching film baru, ada ladang rezeki baru, pertemanan baru," kata Acha Septriasa.

Walaupun dia menghadapi perceraian, tetapi bintang film Heart itu memilih untuk meresponsnya dengan cara yang positif.