Tutup 2025, Hyun Bin dan Son Ye Jin Salurkan Donasi untuk Pasien Kurang Mampu

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Korea Selatan, Hyun Bin dan Son Ye Jin, menutup akhir 2025, dengan aksi sosial yang menyentuh.

Keduanya menyumbangkan dana sebesar 200 juta won atau sekitar Rp2,3 miliar untuk membantu pasien kurang mampu di sebuah rumah sakit di Seoul.

Mengutip laporan Yonhap pada Selasa (30/12), agensi Hyun Bin, VAST Entertainment, mengonfirmasi bahwa donasi tersebut disalurkan kepada Samsung Medical Center.

Dana itu akan digunakan untuk membantu pasien yang tengah mengalami kesulitan finansial dalam menjalani perawatan medis.

Dalam pernyataannya, Hyun Bin dan Son Ye Jin menyampaikan harapan agar bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para pasien dan keluarga mereka.

Pasangan ini berharap donasi tersebut bisa memberikan manfaat, meski dalam skala kecil.

Aksi sosial ini bukan kali pertama dilakukan oleh pasangan yang menikah pada 2022 tersebut. Keduanya dikenal aktif terlibat dalam berbagai kegiatan filantropi, khususnya di bidang kesehatan.

Sebelumnya, Hyun Bin dan Son Ye Jin juga masing-masing menyumbangkan dana sebesar 150 juta won kepada Seoul Asan Medical Center dan Samsung Medical Center. Donasi itu ditujukan untuk mendukung perawatan pasien anak yang membutuhkan.