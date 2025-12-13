Tutup 2025, Safari Bazaar Putaran ke-16 Berlangsung Meriah

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Safari Bazaar yang diinisiasi oleh Rahasia Investasi Sukses (RINS) dan Komunitas Bisnis (Kombis) akhirnya telah memasuki putaran ke-16.

Putaran terbaru digelar serentak mulai di sejumlah lokasi seperti pada 26-27 November 2025 di Sahid Sudirman Residence, 28 - 29 November 2025 di Maple Park Sunter dan di Signature Park Grande, Cawang, Jakarta Timur, 29 - 30 November 2025 di Victoria Square, Tangerang dan 5 - 6 Desember 2025 di Permata Hijau Suites, Jakarta Selatan.

Kegiatan Safari Bazaar tersebut masih terus dilaksanakan untuk mendukung pergerakan perekonomian nasional dan memberikan kesempatan bagi pelaku bisnis dari berbagai sektor usaha untuk memasarkan produk.

Bazar juga selalu konsisten mendukung perputaran perekonomian nasional melalui kegiatan yang mempertemukan pelaku usaha dagang dan konsumen di areal proyek hunian atau apartemen tersebut.

Ruby Herman selaku Presdir RINS Kombis melihat kegiatan yang berdampak baik bagi para pelaku UMKM tersebut terus mengalami peningkatan dari mulai antusiasme pengunjung, konsep acara bazar dan peserta.

"Perkembangan Safari Bazaar ini sangat seru, kegiatan ini bisa meningkatkan omzet serta networking peserta. Antusiasme pengunjung sampai di putaran 16 ini juga sangat luar biasa, Selain bisa menjadi wadah penggerak ekonomi lokal, seluruh rangkaian Safari Bazaar dari awal sampai sekarang jadi sarana memperluas ekosistem bisnis yang berkelanjutan apalagi bazaar ini juga dikemas sedemikian rupa menyajikan banyak acara menghibur lainnya," ungkap Ruby Herman dalam keterangan resmi.

Menurutnya, Safari Bazaar putaran 16 masih dimeriahkan dengan berbagai konsep hiburan termasuk kehadiran para beauty pageant sebagai partner yang ikut terlibat di berbagai kegiatan seperti putaran sebelumnya.

Banyak kejutan seru serta promo menarik saat Safari Bazaar putaran 16 berlangsung, termasuk performance anak muda yang menunjukan bakat.