Tutup 290 BUMN, Prabowo Klaim Hemat Operasional Rp 50 Triliun
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan laporan kinerja 21 bulan kepemimpinannya dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2026.
Dalam pidatonya, Kepala Negara memberikan perhatian khusus pada pembenahan sektor Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Prabowo mengungkapkan saat ini tercatat ada sekitar 5.074 entitas BUMN termasuk anak hingga cicit perusahaan.
Beliau mengkritik keras kinerja banyak BUMN yang dianggap bekerja seenaknya tanpa tanggung jawab kepada bangsa.
Pemerintah tengah mempertimbangkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengurus direksi BUMN dari masa lalu.
Presiden Prabowo mengaku sedih melihat banyak perusahaan negara yang terus melaporkan kerugian setiap tahunnya.
Kritik tajam juga dilayangkan kepada manajemen BUMN yang diduga sering memalsukan laporan keuangan agar terlihat mendapatkan keuntungan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah secara resmi telah menutup sebanyak 290 BUMN yang tidak produktif.
Sebanyak 290 BUMN ditutup, Presiden Prabowo mengeklaim berhasil menghemat biaya operasional atau overhead Rp 50 triliun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Wacanakan Bentuk Pengadilan Ad Hoc untuk Usut Direksi BUMN 30 Tahun Terakhir
- Prabowo Senang Penghasilan Ojol Meningkat 92 Persen
- Puan Buka Rapat Paripurna yang Dihadiri Prabowo, Dihadiri 463 Legislator
- Tanggapi Pidato Prabowo, Charles PDIP Minta Desain Ulang Program MBG
- Komeng Tanggapi Pidato Presiden Prabowo soal Swasembada Pangan, Hehe
- Presiden Prabowo Targetkan Efisiensi BUMN Tembus Rp 70 Triliun di Akhir 2026