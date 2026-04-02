JPNN.com » Lifestyle » Keluarga » Tutup Kampanye Ramadan, Lemonilo Ajak Keluarga Terus Rawat Kebersamaan

Lemonilo menutup kampanye Ramadan lewat acara silaturahmi yang dorong kebersamaan keluarga. Foto: Lemonilo

jpnn.com, JAKARTA - Lemonilo menutup kampanye Ramadan #BulanBaikBaiknyaLemonilo melalui acara “Lemonilo Silaturahmi” di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat engagement komunitas sekaligus mengedukasi pola hidup sehat berbasis keluarga.

Acara tersebut melibatkan komunitas Lemomoms dan Lemonilo Fit Club, serta menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Kolaborasi ini menekankan pentingnya interaksi keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Dalam kegiatan tersebut, Lemonilo menghadirkan berbagai aktivitas interaktif yang dirancang untuk mempererat hubungan keluarga.

Kegiatan dimulai dengan face painting bagi anak-anak, dilanjutkan dengan sesi dongeng sulap yang menghadirkan hiburan sekaligus pesan edukatif.

Selain itu, Lemonilo juga menggelar mini workshop bertajuk family ritual mapping yang dipandu oleh psikolog klinis Clara Lukitasari Wibowo.

Workshop ini mengajak keluarga untuk mengidentifikasi dan membangun kebiasaan sederhana yang dapat memperkuat kedekatan emosional dalam keseharian.

Keseruan acara berlanjut melalui sesi Family Mie Time, di mana peserta menghias Mi Goreng Lemonilo menjadi berbagai kreasi.

