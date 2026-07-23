Tutup Kaukus AIPA, Ketua BKSAP DPR Tekankan Implementasi Resolusi untuk Masyarakat ASEAN
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan implementasi resolusi yang dihasilkan Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA) harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, Kaukus AIPA memiliki peran strategis sebagai mekanisme untuk memastikan setiap komitmen yang disepakati dalam Sidang Umum AIPA diterjemahkan menjadi kebijakan di tingkat nasional.
Syahrul menyampaikan hal itu saat menutup Pertemuan Ke-17 Kaukus AIPA di Ruang VVIP, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Dalam sambutannya, Syahrul menyampaikan apresiasi kepada seluruh delegasi negara anggota AIPA, parlemen pengamat, serta Sekretariat AIPA atas kontribusi aktif selama rangkaian sidang.
Menurutnya, semangat kebersamaan dan kolaborasi yang ditunjukkan seluruh delegasi mencerminkan komitmen kuat parlemen ASEAN dalam menjaga kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera.
Dia menegaskan Kaukus AIPA bukan sekadar forum evaluasi, tetapi menjadi jembatan antara komitmen politik yang disepakati dalam Sidang Umum AIPA dengan implementasinya di masing-masing negara anggota.
Menurut Syahrul, Kaukus AIPA memiliki arti strategis karena menjadi jembatan antara komitmen politik yang disepakati dalam Sidang Umum AIPA dengan implementasinya di tingkat nasional.
"Melalui forum ini, kita memastikan bahwa setiap resolusi tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi diwujudkan melalui legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang memberikan manfaat nyata bagi lebih dari 700 juta masyarakat ASEAN,” ujar Syahrul.
Ketua BKSAP DPR Syahrul menegaskan implementasi resolusi yang dihasilkan Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA) harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
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